Live Crotone-Udinese 0-1 De Paul pennella il destro all'angolo

Ultimissima spiaggia per il Crotone, mentre per l'Udinese è l’ennesima tappa verso la salvezza. I padroni di casa hanno l’acqua alla gola, sono ultimi e vedono da vicino la retrocessione. La neopromossa però non si è mai arresa e anche nelle ultime sfide con Napoli e Spezia ha fatto vedere di voler provare a salvarsi fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata. Dall’altra parte c’è invece un Udinese che viaggia da tempo ormai a metà classifica e aspetta solo di raggiungere quota 40 punti per la salvezza matematica.

LA PARTITA IN DIRETTA

Cosmi conferma il 3-4-1-2 con il cecchino Simy in attacco insieme a Ounas e Messias alle spalle. In porta va Cordaz, protetto da Djidjji, Golemic e Luperto. Sugli esterni spazio a Molina e Reca.

Dal canto suo Gotti schiera Walace a centrocampo e ripropone Okaka in attacco. Fuori dai giochi, tutti per infortunio Deulofeu, Jajalo e Pussetto che hanno finito anzitempo il proprio campionato.