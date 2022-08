Come ogni calciomercato, anche quest'anno non potevano mancare le follie da Premier League. Il Chelsea ha acquistato dal Brighton il laterale sinistro Marc Cucurella, classe '98 (24 anni) una presenza con la nazionale maggiore spagnola e medaglia d'argento a Tokyo con quella Olimpica. L'ex club di Abramovic ha staccato un assegno da 50 milioni di sterline, pari a circa 60 milioni di euro.

