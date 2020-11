La Roma è in lutto: è morto Dino Da Costa, bomber della squadra giallrossa degli anni 50. Il brasiliano è scomparso oggi all'età di 89 anni ed è passato alla storia per il record di gol segnati nei derby con la Lazio: ben 12. Prelevato nel '55 dal Botafogo, Da Costa con la Roma ha giocato 163 partite segnando 79 gol totali. «Riposa in pace, uno dei più grandi cannonieri nella storia del club. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi amici», il post della Roma sui social.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">"Ma quale paura, siamo forti!" 💛❤️<br><br>L'<a href="https://twitter.com/hashtag/ASRoma?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ASRoma</a> piange la scomparsa di Dino Da Costa e si stringe al dolore dei suoi familiari <a href="https://t.co/AlsKCqhD82">pic.twitter.com/AlsKCqhD82</a></p>— AS Roma (@OfficialASRoma) <a href="https://twitter.com/OfficialASRoma/status/1326239700043128832?ref_src=twsrc%5Etfw">November 10, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Da Costa concluse la sua avventura romanista con 163 partite e 79 gol complessivi, di cui ben 12 alla Lazio. È il decimo miglior marcatore della storia della Roma, che ha sempre seguito con passione. Si era stabilito a Verona e andava sempre a vedere la Roma ogni volta che giocava al Bentegodi. «Riposa in pace, uno dei più grandi cannonieri nella storia del club. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi amici. 'Ma quale paura, siamo forti!' La Roma piange la scomparsa di Dino Da Costa e si stringe al dolore dei suoi familiari», il messaggio della Roma sui social. In Italia ha vestito anche le maglie di Juventus, Fiorentina, Verona e Ascoli

