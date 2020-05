Il sì tanto atteso di Angela Merkel è arrivato oggi: anche se a porte chiuse, la Bundesliga ripartirà a metà maggio. Bayern e Borussia torneranno così a sfidarsi presto, mentre Lipsia e Bayer Leverkusen potranno schierare ancora i talenti finiti nel mirino delle big. Il più richiesto è sicuramente Timo Werner, compagno di squadra dell'ex punta della Roma Patrik Schick ed enfant prodige del calcio tedesco. L'attaccante nato a Stoccarda ha deciso di cambiare squadra durante la finestra estiva di calciomercato e sfrutterà le prossime settimane per analizzare insieme al suo entourage tutte le proposte. Tra queste c'è sicuramente quella dell'Inter, del Liverpool, del Chelsea e del Manchester United. L'offerta del Bayern al momento è congelata: Werner ha dato priorità all'estero.



Il prezzo resta invece vicino a quella della clausola scaduta ad aprile (60 milioni di euro) e, considerando le risorse del Lipsia, non sono previsti sconti. Ma l'Inter potrebbe cercare di addolcire la posizione dei tedeschi inserendo nell'affare una contropartita gradita, come Valentino Lazaro. L'esterno offensivo austriaco, in prestito al Newcastle, ha lasciato ottimi ricordi in Germania e anche lo scorso gennaio ha ricevuto proposte dalla Bundesliga.



L'altro talento corteggiato dalle società più importanti è Kai Havertz. Paragonato a Ballack, il centrocampista del Bayer Leverkusen e della Nazionale tedesca è dato per molto vicino al Bayern. Il costo è molto alto, sui 90 milioni di euro, ma a Monaco sembrano disposti a fare follie pur di allontanare la minaccia straniera.

Infine, occhi su Sancho: l'inglese del Borussia Dortmund ha letteralmente stregato Inter, Juventus e le big della Premier.