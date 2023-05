Quanta Napoli nel Frosinone che torna in serie A con ben tre giornate di anticipo. Sarà la terza stagione in massima serie A per il club del patron Stirpe: il capocannoniere della squadra è Samuele Mulattieri ma i protagonisti sono tre napoletani: Roberto Insigne, il fratello di Lorenzo, Giuseppe Caso e Gennaro Borrelli (il papà è Pasquale allenatore del Pompei).

Non solo: la squadra veste Zeus, il marchio dell'abbigliamento di Torre Annunziata che da anni è partner della società laziale. Una partnership iniziata del 2018 con il brand campano che lentamente sta scalando la classifica della popolarità nel marketing del nostro Paese.