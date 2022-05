Dalla Torres al Napoli, sulle orme di Zola il sogno del baby Rossi

Un altro figlio di Napoli insegue il sogno di approdare nel calcio dei grandi. Francesco Rossi, nome e cognome tra i più diffusi in Italia, ma qualità non altrettanto comuni per un giocatore della sua età (classe 2003), alla prima esperienza in D quest'anno con la maglia della Torres. Un'annata da incorniciare quella del terzino destro di proprietà del Napoli, con 30 presenze tra Campionato e Coppa Italia di categoria, 3 assist e tanta voglia di mettere il punto esclamativo su una stagione rivelatasi fin qui al di sopra di ogni aspettativa. I primissimi passi nella ASD Puteolana 1909, poi a 15 anni le mani del Napoli su di lui, un anno in prestito alla Paganese (Primavera) dove emerge in tutto il suo potenziale sotto la guida di mister Morra. Quest'anno, poi, la consacrazione in Sardegna, sempre in prestito dal club azzurro, dove diventa da subito uno dei titolarissimi dell'undici sassarese. Dotato di un'ottima struttura fisica, Rossi fa dell'intensità e della corsa uno dei suoi punti di forza, tanto da scomodare paragoni importanti come quello con Raoul Bellanova del Cagliari. Una scelta azzeccata, quella di andare a giocare nell'isola, che oltre a permettergli di misurarsi con un livello calcistico più elevato, ha permesso al giovane napoletano di farsi le ossa anche dal punto di vista caratteriale e della personalità, al punto da farlo diventare uno dei prospetti più interessanti della Serie D e uno dei profili potenzialmente già pronti a compiere il salto tra i professionisti nella prossima stagione. Napoli continua a seguire con curiosità e attenzione la crescita di uno dei suoi figli, con la speranza che presto possa spiccare definitivamente il volo.