Daniel Bertoni, l'annuncio choc: «Ho scoperto di avere un cancro»

«Ho un cancro alla prostata». Queste le parole di Daniel Bertoni che in poche ore hanno fatto il giro del mondo. L'ex calciatore argentino, centrocampista della nazionale campione del Mondo e con una lunga carriera in Italia tra Fiorentina, Napoli e Udinese, ha annunciato la sua malattia al programma Botines y Escritorios di Late (una radio di Buenos Aires): «Ho appena effettuato alcuni esami e mi dicono che sto bene. Per fortuna ho una buona assicurazione medica, e gli oncologi mi stanno curando molto bene» le parole di Bertoni a cui è arrivato in queste ore l'affetto da tutto il mondo del calcio e dai tifosi - anche azzurri - che l'hanno amato in campo.