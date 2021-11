Dazn, interviene il governo: ipotesi rinvio alla prossima stagione

E, alla fine, intervenne il governo. L’incendio di polemiche divampato alla base della decisione – presa da Dazn – di vietare la visione contemporanea su due dispositivi ha toccato anche la politica. E, ora, non si esclude neppure un rinvio dei cambiamenti. Di certo, da Pd e Lega a CinqueStelle e Leu, i partiti hanno chiesto un interessamento di palazzo Chigi e, non per caso, ieri alle 15.45 il ministero dello Sviluppo economico ha emesso una...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati