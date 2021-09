«Dazn ha colpa per le falle ma è il sistema a non reggere»

«Le lamentele contro Dazn? Gli appassionati si erano abituati ad un certo modo di vedere il campionato, ora è cambiato tutto: dalle piattaforme al calendario. Inoltre, il sistema Italia non è ancora pronto per affrontare questo cambiamento». Bastano poche parole ad Enrico Bendoni, pioniere in Italia delle piattaforme pay-tv (oltre ad esser stato dg di Lazio e Juve), a spiegare le difficoltà riscontrate durante Napoli-Juve per chi era...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati