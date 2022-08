Dazn non funziona, problemi durante Lazio-Bologna e Salernitana-Roma: il messaggio di errore agli utenti

Dazn, problemi durante Lazio-Bologna e Salernitana-Roma. Decine di utenti hanno segnalato messaggi di errore: «Si è verificato un problema inaspettato e i nostri tecnici stanno lavorando per sistemarlo. Per favore, torna più tardi». Oppure: «Siamo spiacenti, si è verificato un errore su Dazn». Problemi ce n'erano stati anche ieri sera in occasione di Lecce-Inter con gli stessi messaggi. La rabbia degli utenti si è fatta sentire nonostante le rassicurazioni del team Dazn che attraverso i tecnici rispondeva a chi sui social faceva presente il problema.

Qualcuno ha risolto il problema con dazn? A me ancora non va.. zero#DAZN — Pasquale (@pasqualeinter99) August 14, 2022

Alcuni degli appassionati hanno risolto nel giro di qualche minuto, riaggiornando la pagina e rieffettuando l'accesso con la email e la password. Altri hanno dovuto aspettare diverso tempo. La speranza, di tutti, è che sia solo un avvio di stagione "arrugginito" e che a breve possa risolversi il tutto.

La nota di Dazn

Nel corso del secondo tempo dell'Olimpico, con i problemi che sono andati avanti, il team di Dazn ha spiegato: «Alcuni utenti stanno attualmente riscontrando problemi di accesso sulla nostra piattaforma. Stiamo lavorando duramente per trovare il prima possibile una soluzione e ci scusiamo per l'inconveniente». Intanto però sull'altro canale "partiva" (solo per i fortunati) Salernitana-Roma: gli utenti hanno dovuto fare logout e di nuovo login diverse volte, spesso senza risultati.