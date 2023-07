Continuano gli investimenti di Dazn per aumentare ancora di più la qualità della trasmissione sul territorio italiano e per offrire ai suoi abbonati un prodotto sempre migliore. La piattaforma streaming, che ha iniziato a trasmettere la serie A nel 2021 ed è in trattativa privata con la Lega per acquistare i diritti anche del quinquennio 2024-29, ha recente lanciato il Network Operation Center italiano e non smette di potenziare l’infrastruttura Dazn Edge. L’obiettivo è duplice: aumentare il traffico che passerà sulle cache di proprietà di Dazn e intervenire in termini di capillarità sul territorio, come in Sardegna col Cagliari che è tornato in A. Ma non sono queste le uniche novità. Anzi, quella per il 2023-24 è relativa alle nuove modalità di sottoscrizione e visione del servizio.

Il Pass Annuale

Dopo l’introduzione, a gennaio, del pagamento in 12 rate mensili di pari importo, viene lanciato il Pass Annuale, con pagamento in un’unica soluzione per tutte le tipologie di abbonamenti (Start, Standard e Plus), che permette un risparmio significativo, dal 40% al 46%, rispetto alla sottoscrizione mensile. L’offerta sportiva completa di Dazn include il calcio italiano dalla serie A (266 partite in esclusiva e 114 in co-esclusiva) a tutta la serie B, oltre alla Liga spagnola in esclusiva, l’Europa League e il meglio della Conference League. Senza dimenticare, nell’offerta appunto, le migliori competizioni di basket italiano ed europeo, gli eventi sportivi trasmessi sui canali Eurosport 1HD e 2HD come il tennis (Australian Open e Roland Garros) e il ciclismo (Giro d’Italia e la Vuelta), la Champions League femminile, i canali tematici di Juventus, Inter e Milan, gli imperdibili incontri della Ufc e Boxe, i programmi di approfondimento Tutti Bravi dal Divano, Sunday Night Square e SuperTele.

Le nuove tariffe: il piano Start

Pagare in un’unica soluzione consente di risparmiare, e tanto. Si parte dagli 89,99 euro l’anno per l’abbonamento «Start» (il pacchetto di base, senza la serie A ma con il basket italiano, Nfl e altri sport). Se si sceglie invece il piano mensile, cioè pagare ogni singolo mese con la possibilità di recedere senza vincoli di tempo, bisogna spendere 13,99 ogni 30 giorni. La terza strada è sottoscrivere un impegno annuale con pagamento mensile a 9,99 euro. Con l’abbonamento Smart si possono registrare fino a quattro dispositivi e guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi se connessi alla stessa rete internet.

Il piano Standard

Salendo di livello c’è l’abbonamento Standard che include serie A, serie B, Liga, Europa League e Conference League, coppe inglesi come Fa Cup e Carabao Cup, calcio femminile. Oltre a tutti gli altri sport già compresi nel pacchetto Start, fra i quai i canali di Eurosport che trasmettono tennis, atletica, ciclismo e Giochi olimpici. Costo? In un’unica soluzione 299 euro, con un taglio del 39% rispetto al piano mensile (40,99 euro al mese). Se, invece, si sceglie un impegno minimo di un anno si scende a 30,99 euro per ogni rata. Sei i dispositivi registrabili, due le visioni in contemporanea ammesse dalla stessa rete internet.

Il piano Plus

Infine, c’è l’offerta top, la Plus. In una sola tranche il costo è 449 euro, il 33% in meno dell’opzione per singolo mese proposta a 55,99 euro. Legandosi alle 12 rate mensili il costo è di 45,99 euro. I contenuti sono uguali al pacchetto Standard, la differenza è la possibilità di registrare fino a 7 dispositivi sull’app di Dazn. E si possono guardare due eventi in contemporanea su due dispositivi anche se connessi in due reti internet differenti. È la famosa doppia visione in due luoghi differenti.

Accordo con Tivùsat

Il grande sport di Dazn sarà visibile non solo live streaming direttamente tramite l’app, ma anche attraverso il satellite e digitale terrestre. Oltre al canale Zona Dazn sul 214 di Sky, dalla prossima stagione gli abbonati che decideranno di attivare anche Zona Dazn, potranno seguire gli eventi anche al canale 214 del telecomando Tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita presente in maniera capillare sul territorio italiano grazie al recente accordo di distribuzione siglato.