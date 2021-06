Mancano solo due giorni ai quarti di finale di Euro 2020 dell'Italia contro il Belgio a Monaco di Baviera. Dopo le polemiche per l'inginocchiamento, però, è tempo di pensare al rettangolo verde, e se per Roberto Mancini, ct degli azzurri, i dubbi legati alla formazione sono di natura puramente tecnica, il commissario tecnico dei Diavoli Rossi, Roberto Martinez, potrebbe dover fare a meno di due dei suoi migliori giocatori: Kevin De Bruyne e Eden Hazard.

L'Italia del collettivo sfida i fenomeni del Belgio, ma Lukaku non deve far paura

Belgio-Italia, cosa dice Nieuwsblad

Secondo quanto riporta il quotidiano belga 'Nieuwsblad', De Bruyne va verso il recupero per la gara di venerdì contro la nostra Italia, mentre per Hazard c'è il 50% di possibilità che rimanga fuori dai quarti.

Wat moeten we doen zonder Kevin De Bruyne en Eden Hazard? Analisten twijfelen over aanpak: “Er is genoeg kwaliteit” https://t.co/eFqgoYjAD2 — Nieuwsblad.be (@Nieuwsblad_be) June 28, 2021

Belgio-Italia, Nainggolan: «Il mio derby del cuore. Troppi sentimenti, certe sfide meglio guardarle che giocarle»

Il centrocampista del Manchester City è alle prese con una distorsione

alla caviglia per il duro intervento subito domenica nel match contro il Portogallo: ieri si è sottoposto a esami a Halle che non hanno evidenziato strappi ai legamenti della caviglia. Il problema è il tempo ma, a oggi, le possibilità di vederlo in campo sono alte. Cinquanta e cinquanta invece per Eden Hazard, uscito nel finale degli ottavi per un problema al bicipite femorale.