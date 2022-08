Milan, per De Ketelaere visite ok: ora si attende ora solo la firma

De Ketelaere al Milan al Milan: ora si attende solo la firma del contratto per l'annuncio ufficiale. Il centrocampista belga in arrivo dal Bruges per 35 milioni di euro (32 milioni più 3 di bonus), l'attesa per i tifosi del Milan è finita. Charles De Ketelaere è arrivato nella notte scorsa a Milano, ad accoglierlo all'aeroporto di Linate alcuni tifosi rossoneri.

In giornata il centrocampista belga ha sostenuto le visite mediche, ora è atteso al Centro Ambrosiano per ottenere l'idoneità sportiva, poi l'arrivo a Casa Milan per firma e annuncio. Un grande colpo per il Milan, un rinforzo importante per Pioli che ha già avuto ottime indicazioni dall'ultimo test amichevole vinto 2-0 contro il Marsiglia con le reti di Giroud e Messias.

Il mercato del Milan non si ferma: Renato Sanches resta un altro obiettivo per il centrocampo e nel mirino c'è il portoghese del Lille che è sempre nel mirino anche del Paris Saint Germain. Altro profilo inseguito è Carney Chukwuemeka dell'Aston Villa che ha il contratto in scadenza nel 2023. Per il reparto difensivo invece l'obiettivo numero uno è Diallo, in uscita dal Paris Saint Germain, altre piste seguiteTanganga e Reguillon. Intanto il Milan ha ufficializzato il nuovo capitano al posto di Romagnoli: è il terzino Calabria.