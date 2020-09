Ultimo aggiornamento: 15:26

Parla anche Claudio Lotito dopo che il presidente del Napoli de Laurentiis è risultato positivo al Covid. Dopo l'assemblea di Lega di A a cui ieri ha partecipato, il presidente della Lazio Claudio Lotito fa sapere che sta bene e che non è entrato mai in contatto con Aurelio De Laurentiis, risultato positivo al Coronavirus . Lotito durante la seduta di ieri ha sempre indossato la mascherina comunque è soggetto, fin da marzo, alla profilassi sanitaria che rispettano i suoi due club, Lazio e Salernitana: ciclo di tamponi ogni 4 giorni e test sierologici costanti, l'ultimo dei quali lo aveva effettuato l'altro ieri. Domani il patron biancoceleste si sottoporrà a un nuovo tampone come da normale consuetudine. Per sicurezza, la Lazio ha deciso comunque di posticipare a data da destinarsi la presentazione della squadra femminile che sarebbe dovuta avvenire oggi alle ore 15.