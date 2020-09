© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ile i suoi tifosi possono tirare un sospiro di sollievo. Ancheè negativo al tampone per il Covid-19 dopo i contatti e il viaggio in aereo con De Laurentiis. Decisive le precauzioni prese dal numero uno giallorosso che ha indossato sempre la mascherina sia nell’assemblea di Lega all’Hilton che nel successivo viaggio sul jet privato noleggiato dal presidente del Napoli.e tra 48 ore ripeterà nuovamente il test come da prassi. Qualora l’esito fosse confermato, potrà riprendere le normali attività.