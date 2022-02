«La ringrazio per aver dato conferma nella sua comunicazione all'autonomia della Lega Calcio della Serie A e per la sua volontà di voler finalmente avviare la riforma di un comparto importantissimo che finanzia tutto il calcio ed il movimento sportivo». Lo scrive alla sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis; la sua è una risposta alla lettera indirizzata ai 20 club di serie A nella quale la sottosegretaria chiede a Lega e Figc un «confronto» per sciogliere le divergenze sulla riforma dello statuto, richiesta dalla Figc e valutata illeggittima dai club, tenendo conto della «autonomia della Lega e della portata dei principi generali». Lo apprende l'Ansa.

«Sono certo - prosegue De Laurentiis - che Lei sarà in grado di apportare al nostro mondo quell'innovazione atta a far progredire secondo logiche industriali lo sport professionistico più popolare del Paese.