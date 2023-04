De Laurentiis, offese anche a San Siro: «Gli ultras non si toccano»

Dopo i cori offensivi arrivati ieri da Lecce - prima dai tifosi padroni di casa e poi anche dagli azzurri che avevano raggiunto il Via del Mare per la gara della squadra di Spalletti - anche da Milano non si fermano le accuse a Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli che è stato protagonista negli ultimi giorni di un acceso scontro con gli ultras napoletani.

In occasione di Napoli-Milan di domenica il Maradona ha mostrato una delle facce peggiori della stagione, da qui la solidarietà espressa ieri sera anche dai colleghi milanisti durante il match di campionato contro l'Empoli: «È bene parlare solo quando si deve dire qualcosa che valga più del silenzio. Gli ultras non si toccano!» lo striscione dedicato dal tifo rossonero al presidente del Napoli.