Napoli, addio De Paul: a un passo dall'Atletico Madrid: c'è l'accordo

Rodrigo De Paul è virtualmente dell'Atletico Madrid. Nelle scorse ore, infatti, il club iberico ha raggiunto un'intesa di massima con l'Udinese, sulla base di 35 milioni di euro più bonus. L'affare è alle battute finali e presto dovrebbero essere limati anche i dettagli. Come è noto il giocatore argentino, nel mirino anche del Milan, aveva già trovato un accordo con i colchoneros e aspettava solo la stretta di mano tra le due società per volare in Spagna. Finisce, così, un'altra telenovela di calciomercato. Con il 10 bianconero che realizza il suo sogno, ovvero quello di indossare la maglia di una squadra protagonista anche in Champions League.