De Rossi e la finale di Budapest: «Non ho biglietti e non posso rimediarne. Fate i bravi...»

Daniele De Rossi sbotta su Instagram. Da quando la Roma si è qualificata in finale di Europa League contro il Siviglia, il suo telefono ha cominciato a squillare a ripetizione: messaggi, chiamate e sms per chiedergli se avesse un biglietto in più da regalare per Budapest. All’ennesima domanda di questo genere, l’ex centrocampista della Roma ha voluto chiarire pubblicamente la sua impossibilità ad esaudire le richieste di amici e conoscenti.

«Buongiorno a tutti.. No, non ho biglietti per la finale di Budapest.

Non posso rimediarli, non posso comprarne, non ho agganci e non chiamerò i giocatori perché presumo che riceveranno mille messaggi al giorno anche loro. La Roma tramite Vito Scala mi ha gentilmente invitato e con grande dispiacere ho dovuto rifiutare, ma quando un pezzo del tuo cuore si diploma tu non puoi mancare, non c'è finale che tenga. Fate i bravi, ve prego. (Ah, se avete comprato il biglietto d'aereo e prenotato l'albergo, ma non avete quello per la partita, "sete str… du vorte", fatevi un bel tour di Budapest sui pullman dei turisti ma non ve la prendete con me)».