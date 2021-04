De Rossi combatte contro il Covid: ecco il murale della street artist Laika

Nella serata del 13 aprile è stato affisso un nuovo poster della Street Artist Laika, in via dell'Arco della Fontanella, nei pressi di Corso Vittorio Emanuele II, dedicato a Daniele De Rossi. Il disegno raffigura De Rossi vestito da gladiatore che, con una lancia, combatte il Coronovirus.

L'ex capitano della Roma è stato dimesso ieri dall'ospedale Spallanzani, dove era stato ricoverato a causa di una polmonite interstiziale bilatelare da Covid-19.

«Volevo fare gli auguri di pronta guarigione al mio Capitano, certa che, proprio come faceva in campo, stia affrontando questa brutta esperienza come il guerriero che è. Sono molto contenta di poter festeggiare con questo disegno la sua uscita dall'ospedlae. In bocca al lupo a Daniele e a tutte le persone che in questo momento lottano contro qualunque malattia», ha dichiarato l'artista.