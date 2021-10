ROMA - Lo aspettava come un bambino attende il 25 dicembre per correre sotto l'albero e scartare i regali. «Finalmente è arrivato il mitico Patentino Uefa A - esulta De Rossi su Instagram - Va ad arricchire la mia bacheca, già piena di riconoscimenti di studio, tra i quali spicca la mia scintillante licenza di terza media. Grazie ai docenti e al settore tecnico», scherza Daniele. Nei giorni scorsi aveva ricevuto la notifica di aver superato brillantemente gli esami ed esser stato tra i migliori del corso svolto a Coverciano. Ieri è arrivato anche il sospirato attestato che permetterà all'ex capitano giallorosso di iniziare la sua carriera da allenatore. Per adesso, potrà esser contattato da club professionistici sino alla Serie C oltre che da squadre squadre giovanili e femminili. Nel caso ambisse al grande salto immediato, potrà sedersi su una panchina di A o B soltanto come allenatore in seconda.