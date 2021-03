Daniele de Rossi nello staff della Nazionale di Roberto Mancini

Daniele De Rossi farà parte dello staff della Nazionale italiana. Come riporta la Gazzetta dello Sport nelle prossime ore l’ex centrocampista della Roma firmerà il contratto che lo farà entrare ufficialmente nel gruppo di lavoro di Roberto Mancini, che affiancherà nella preparazione all’Europeo. Per De Rossi sarà la prima esperienza professionale dopo aver lasciato il calcio un anno fa e la Roma nel 2019.

AMICIZIA - De Rossi - si legge ancora - continuerà a studiare per diventare allenatore, ma intanto lavorerà con Mancini e far parte dello staff azzurro, in cui entrerà in punta di piedi perché sa di far parte di un gruppo collaudato, sarà per lui un’esperienza fondamentale di crescita professionale e umana, visto anche lo splendido rapporto che lo lega a Roberto Mancini. Non solo Mancini, ma anche Italia, perché per De Rossi la maglia azzurra è sempre stata speciale. È campione del mondo, d’Europa Under 21, ha vinto un bronzo olimpico e ha giocato con la nazionale maggiore 117 partite. Anche un trampolino per la serie A, e magari per la sua Roma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA