A pochi giorni dall’addio alla Roma, Daniele De Rossi lo aveva promesso. «Mi ritroverete in Curva Sud a tifare al derby». Qualcosa che sembrava inimmaginabile finalmente è accaduta: qualche ora prima di Roma-Lazio dello scorso 26 dicembre l’ex centrocampista si è fatto truccare da uomo sulla cinquantina con capelli grigi, un cappellino in testa (rigorosamente della Roma) e un enorme neo sul naso. Poi, assieme al suo amico e attore Valerio Mastandrea, è andato verso lo stadio Olimpico come se nulla fosse con sciarpa al collo e bandiera in mano. Daniele sembrava un vero e proprio ultras sugli spalti, un tifo sfegato come non accadeva da anni. Peccato che la Roma abbia portato a casa solo un pareggio, ma c’è da scommetterci che non sarà l’ultima volta di De Rossi all’Olimpico in incognito.



Ultimo aggiornamento: 14:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA