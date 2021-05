De Zerbi vicino lo Shakhtar Donetsk: pronto il contratto da top

Dopo un lungo corteggiamento iniziato lo scorso marzo, si avvicina l'accordo tra Roberto De Zerbi e lo Shakhtar Donetsk. Da quanto trapela, infatti, il club ucraino è convinto di poter strappare nelle prossime ore il sì del tecnico del Sassuolo: sul piatto un ricco contratto biennale da oltre 3 milioni di euro a stagione, più bonus. Già in settimana potrebbero arrivare i primi annunci, mentre la squadra resta concentrata sulla prossima sfida contro la Juventus, in programma mercoledì sera.

Il Sassuolo insidia la Roma. Rovesciata di Berardi e -3 dai giallorossi: 1-0 contro la Sampdoria

The last game of Luis Castro, a retro bus and Tete's decider.

We are showing you everything that surrounded #Shakhtar's last 2020/21 match vs Inhulets.#ShakhtarInhulets pic.twitter.com/ODkXLNQT6w

