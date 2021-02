Un abbraccio a distanza. È il senso dell’iniziativa del Milan, «Derby together», per chiamare a raccolta i 500 milioni di tifosi nel mondo e riempire virtualmente lo stadio per il derby di domenica pomeriggio contro l’Inter, fondamentale per la lotta scudetto. Il tutto tramite biglietti online personalizzati. Nel primissimo giorno del lancio, il club di via Aldo Rossi ha venduto 6.500 tagliandi virtuali. L’incasso sarà devoluto a Fondazione Milan e al sostegno del progetto «Assist», finalizzato ad aiutare le fasce più fragili colpite dalla pandemia che da poco più di un anno sta martoriando il mondo. La procedura è semplice. Basta registrarsi su MyMilan, navigare nella mappa dello stadio, scegliere settore, fila, posto e acquistare il proprio Virtual ticket. Il tutto prima di ricevere a casa l’esclusivo Derby Pack, composto da un biglietto commemorativo personalizzato in formato digitale, una lettera di ringraziamento e un portachiavi «AC Milan» in edizione speciale. «Una grande occasione per far sentire alla squadra la propria vicinanza e il sostegno in vista del derby, ma è anche un gesto concreto di supporto alla comunità e alle fasce più fragili della popolazione colpite dalla pandemia», le parole di Franco Baresi, vice presidente onorario del Milan, che di derby ne ha giocati tanti in carriera.

Ultimo aggiornamento: 17:37

