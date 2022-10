Dopo le voci, arriva la conferma ufficiale. Devis Mangia è stato denunciato dalla federcalcio di Malta dopo le accuse di molestie sessuali da parte di due calciatori. L'allenatore italiano, alla guida della nazionale maltese da 3 anni, era stato sospeso la scorsa settimana, in attesa delle verifiche da parte degli organi competenti. Mangia aveva negato ogni accusa, ma oggi la Federazione maltese ha diramato un comunicato ufficiale in cui conferma di aver riferito alla polizia quanto denunciato dai calciatori.

«La FA di Malta ha immediatamente avviato un'indagine – si legge nel comunicato – ed è confortata dalla consapevolezza di disporre delle strutture e dei processi interni predisposti per affrontare tali questioni. Questa mattina l'Associazione ha inoltre denunciato queste accuse anche alla polizia esecutiva».

Ceferin: «Uefa non ha responsabilità»

Il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, durante il Congresso Aips-Ussi ha commentato: «Conosco la questione. Ho parlato con la Federazione maltese in questi giorni e credo che si stiano già facendo indagini per capire meglio cosa è successo. È una questione molto seria, preferisco non parlare non conoscendo i fatti e i risultati dell'inchiesta. Non vedo perché la Uefa dovrebbe prendersi responsabilità: certamente dovremo aiutare a risolvere il caso, ma come potevamo sapere cosa sarebbe successo?».

Chi è Devis Mangia?

Mangia allena la nazionale maltese dal 2019 ed è sotto contratto fino al 2023. Alla guida di Malta, il tecnico italiano è riuscito a conseguire una serie di buoni risultati che hanno portato la formazione dal 184esimo al 169esimo posto nel ranking mondiale Fifa. Mangia in Italia ha allenato il Palermo, la nostra nazionale under-21, lo Spezia, il Bari e l'Ascoli, prima di "emigrare" all'estero, prima in Romania e poi a Malta.