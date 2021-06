Di Lorenzo, da comprimario a punto fisso per Mancini

Gli sono bastati 45 minuti di grande qualità contro la Turchia per rubare l'occhio e una maglia da titolare. Giovanni Di Lorenzo era arrivato in Nazionale in punta di piedi, quasi con la consapevolezza che il suo momento sarebbe arrivato solo per una breve passerella d'onore. Il posto di terzino destro, infatti, sembrava assegnato con aritmetica certezza a Florenzi. D'altra parte il terzino del Napoli ha dovuto impiegare del tempo per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati