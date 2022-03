Di Lorenzo, messaggio all'Italia: «Con il cuore, sono con voi»

Non solo le prossime partite in campionato con il Napoli, Giovanni Di Lorenzo sarà costretto a saltare per infortunio anche la sfida della nazionale italiana contro la Macedonia di questa sera a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Il terzino non potrà aiutare i compagni alla ricerca del Mondiale, ma ha voluto mandare un messaggio alla nazionale: «Non sono lì con voi fisicamente, ma ci sono con il cuore! In bocca al lupo» le parole dell'azzurro su Instagram.

LEGGI ANCHE Fabian, critiche per ct della Spagna E il Real Madrid torna alla carica