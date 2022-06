Calciomercato: Di Maria-Juve, nodo contratto per convincerlo

Tutto ruota attorno alla durata del contratto. Ecco perché Angel Di Maria potrebbe tornare su i suoi passi e accettare la proposta della Juventus. Max Allegri ha fatto capire che farebbe carte false pur di avere l'argentino in rosa, ma fino a qualche giorno fa El Fideo aveva alzato il muro.

Dopo la fine del contratto con il Psg, Di Maria si è messo alla finestra, aspettando l'offerta migliore per strappare il prossimo ingaggio faraonico. La Juve è stata la prima a muoversi per portarlo a casa, mettendo sul piatto un'offerta da quasi 7 milioni di euro all'anno, ma per due stagioni. Di Maria, invece, avrebbe accettato pure l'ingaggio, ma per un solo anno, con l'idea di andare a chiudere poi la carriera in Argentina. Ora, però, le cose stanno cambiando e nell'arco della trattativa, la Juve si è detta disposta a proporre un anno più uno di opzione, ipotesi decisamente più gradita al Fideo.