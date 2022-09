Di Maria a Milik, il labiale è chiaro: «Ma perchè ti ha sostituito?»

Una frase letta sulle labbra in modo chiaro e inequivocabile, quella pronunciata da Angel Di Maria all’indirizzo del compagno di squadra Arek Milik, ex azzurro: «Ma perchè ti ha sostituito?». Il quesito - lanciato tra l’altro davanti alle telecamere - è rivolto, non ci sarebbe neanche bisogno di specificarlo, a Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, al termine della sfida di Champions League persa contro il Benfica davanti al proprio pubblico.

Una domanda che racchiude un concetto: i bianconeri stanno implodendo. Il toscano sembra stare perdendo il controllo dello spogliatoio. Al “Fideo”, in questo caso, non è andata giù la sostituzione operata dall’ex Milan al 70’ minuto, quando in situazione di svantaggio (1-2) ha lanciato nella mischia il giovane centrocampista Nicolò Fagioli - l’anno scorso in Serie B alla Cremonese - proprio al posto dell’attaccante polacco ex Napoli, autore del gol del momentaneo vantaggio bianconero sui portoghesi. Una sostituzione che tutto sembra tranne che una mossa per provare a ribaltare le sorti del match.