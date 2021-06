Maradona, 35 anni fa il gol del secolo all'Inghilterra

Diego Armando Maradona realizzò il gol del secolo il 22 giugno 1986. Trentacinque anni fa, il NUMERO DIECI per eccellenza taglio il campo e i cuori di milioni di tifosi segnando il 2-0 all'Inghilterra nei quarti di finale del campionato del mondo in Messico. Oggi la Fifa, e non solo, omaggiano Maradona e quello che, a tutti gli effetti, è uno dei simboli più brillanti della storia del calcio.

VIDEO Maradona, l'arbitro che non vide la "mano de Dios": «Senza di me nessun gol del secolo»