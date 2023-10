Maradona, il dolce ricordo di Diego Jr: «Quando posso abbracciarti?»

«Dove sei? Quando ci vediamo? Quando posso abbracciarti?» Comincia così il dolce e emozionante ricordo di Diego Maradona Jr per il Pibe de Oro, di cui oggi ricorrerebbe il 63esimo compleanno festeggiato e celebrato in tutta Napoli.

L'erede napoletano ha voluto ricordare l'ex campione argentino con un messaggio sui social: «Il tempo non guarisce nulla, sai? Non so dove sei però so che il mio amore può arrivare fino al tuo cuore!! Buon compleanno, capitano dei miei giorni più felici».