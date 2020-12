Il difensore del Chelsea Reece James è stato derubato mentre stava facendo beneficenza. Il calciatore avrebbe dovuto consegnare i doni ai più poveri invece ha trovato il finestrino dell'auto rotto senza più i pacchi destinati ai bisognosi.

James si era offerto come volontario con il Felix Project, uno dei partner chiave della campagna di The Independent's Help The Hungry, nella zona ovest di Londra, quando il finestrino della sua macchina è stato rotto e i regali sono stati rubati. La star del Chelsea e dell'Inghilterra, che sta tentando di raccogliere 100.000 sterline per oltre mezzo milione di pasti, è rimasto turbato dall'accaduto non pensando che qualcuno potesse cadere così in basso.

James ha condiviso una foto del danno sul suo account Instagram, suscitando sgomento dai suoi sostenitori. Il calciatore è stato volontario per The Felix Project negli ultimi 18 mesi. Recentemente ha detto a The Independent: «Quando sono cresciuto, ero con alcuni dei miei amici che non avevano il privilegio di avere sempre cibo. Ho visto cosa può fare e come può cambiare la vita delle persone, quindi ho voluto dare un aiuto». Marcus Roberts, responsabile delle relazioni di The Felix Project, ha dichiarato: «Reece ha donato silenziosamente il suo tempo nell'ultimo anno e mezzo».

La campagna vedrà la creazione di una nuova cucina sociale nel centro di Londra, che trasformerà il cibo in eccedenza in pasti nutrienti pronti da consumare e consegnerà alle persone vulnerabili in tutta la capitale.

Ultimo aggiornamento: 13:32

