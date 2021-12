Dionisi toglie punti anche al Napoli: «E peccato per quel gol annullato»

Un pareggio pieno di emozioni quello tra Sassuolo e Napoli, una gara che ad Alessio Dionisi è piaciuta: «Faccio i complimenti alla squadra, sono soddisfatto, peccato per il terzo gol annullato, ci resta un po’ d’amaro in bocca. Ma il risultato è giusto: abbiamo giocato ala pari anche se il Napoli è forte e ci ha messo in difficoltà» ha detto al termine del match.

«Non ci siamo arresi sullo 0-2 e abbiamo meritato di pareggiarla» ha continuato Dionisi a Dazn. «Stiamo cercando il nostro equilibrio, a volte sbagliamo ancora un po’ ma meglio sbagliare facendo il nostro gioco che il contrario. Il centrocampo ci sta dando una grande mano, tutti si sacrificano e le prestazioni stanno crescendo. Abbiamo fatto due partite importanti, ma già pensiamo alla prossima gara, che sarà uno scontro diretto. Ad oggi siamo dove meritiamo, dobbiamo volere di più».