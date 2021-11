Dionisi toglie Boga dal mercato: «E speriamo il Napoli sia stanco»

Dopo la grande vittoria sulla Lazio non c'è tempo per rifiatare. Il Napoli va in campo di nuovo mercoledì a Reggio Emilia contro un Sassuolo gasato dalla vittoria di ieri contro il Milan che ha aiutato gli azzurri di Spalletti. «La vittoria di ieri è importante per la classifica, ora dobbiamo confermarla già mercoledì contro il Napoli» ha detto l'allenatore dei neroverdi Alessio Dionisi. «Non possiamo permetterci cali di tensione, abbiamo 18 punti, quelli che meritiamo».

Come fermare il Napoli dopo aver fermato il Milan? «Dobbiamo sperare che gli azzurri mercoledì non siano nella loro giornata migliore, poi noi dovremo dare il massimo per crearci qualche possibilità» - ha aggiunto Dionisi a Radio Rai - «Riguarderemo la vittoria contro la Lazio per studiarli meglio. La classifica credo che rispetti i valori, Napoli e Milan stanno facendo benissimo, anche l'Atalanta è una grande squadra». E su Boga, che interesserebbe anche al Napoli: «Un problema contratto c'è, ma ad oggi sta dimostrando di voler rimanere. Non so come andrà, spero anche di recuperarlo, la volontà di tutti è quella di trattenerlo».