Live Argentina-Croazia 0-0: Paredes parte titolare, Di Maria va in panchina

Sarà la sfida tra Argentina e Croazia a decretare la prima finalista di Qatar 2022. L'albiceleste arriva dalla vittoria ai calci di rigore contro l'Olanda e va a caccia della sesta finale Mondiale della sua storia (solo la Germania ne conta di più, 8). Anche la Croazia ha avuto la meglio sul Brasile solo ai tiri dal dischetto: in caso di successo sarà la seconda finale in due edizioni consecutive, impresa riuscita solo a Germania, Olanda e Italia.

Le formazioni ufficiali

ARGENTINA (4-3-1-2): Emiliano Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernandez; Mac Allister; Messi, Julian Alvarez.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Kovacic, Brozovic, Modric; Pasalic, Kramaric, Perisic.

Dove vedere Argentina-Croazia

L'incontro tra Argentina e Croazia è in programma alle ore 20 al Lusail Stadium di Al Daayen. Sarà visibile in diretta esclusiva su Rai Uno, e disponibile su Rai Play in streaming. Diretta testuale su ilmessaggero.it