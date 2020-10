Ore 11:00 Il Torino insiste per Bonazzoli.

Ore 12: 30 - L’Ad Beppe Marotta lascia lo Sheraton Hotel senza rispondere alle domande su Nainggolan e Alonso.

Ore 14:00 - L’agente Pastorello è nella sede dell’Inter: si cerca l’accordo per il trasferimento di Joao Mario allo Sporting.

Ore 14:10 - Ranieri sogna Llorente per il suo attacco. Proposto un biennale da 1,5 milioni di euro a stagione.

Ore 14:20 - UFFICIALE: Martinez Quarta è un nuovo giocatore della Fiorentina.

Ore 15:50 - Accordo raggiunto tra Torino e Sampdoria per Bonazzoli.

Ore 16:00 - Callejon è arrivato a Firenze. Firmerà un biennale da 2,5 milioni di euro a stagione.

Ore 16:20 - Ufficiale: Douglas Costa torna al Bayern in prestito

Ore 16:30 - Ancora non si sblocca l’affare Nainggolan: ballano ancora dei milioni tra Inter e Cagliari

Ore 17:00 - Difficile lo scambio Pinamonti-Gervinho. L'attaccante nerazzurro dovrebbe rimanere a Milano. Ultimo aggiornamento: 17:46