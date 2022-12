Diretta Francia-Polonia 0-0: Dembele in mezzo, Giroud ci arriva lungo e manda fuori

Uno degli ottavidi finale più interessanti: da un lato Mbappé, l'uomo decisivo in casa francese; dall'altro Szczesny, il portiere della Juventus che ha portato la Polonia fino a qui con le sue parate. Normale che la Francia sia favorita: non solo perché è la squadra Campione del Mondo in carica che vuole difendere il titolo a tutti i costi, ma anche per la qualità di quell'uomo lì davanti capace di fare la differenza in qualsiasi momento. Nonostante le tante assenze la squadra di Deschamps è quella che forse ha convinto di più. Ma occhio comunque alla Polonia, una squadra che ha Lewandowski, un altro che sa essere decisivo nei momenti topici come solo i campioni sanno fare. Insomma, un pomeriggio domenicale assai interessante. Si parte alle 16,00.

PRIMO TEMPO

33' Punizione di Lewandowski dal limite dell'area: barriera piena.

29' L'occasione migliore della partita è quella capitata a Giroud: la Francia recupera palla, Dembele mette di prima intenzione in mezzo dalla destra, ma lo fa con troppa potenza e l'attaccante del Milan ci arriva lungo in spaccata e mette fuori con Szczesny fuori causa.

25' Si è svegliata la Polonia, che intanto ha preso le misure alla squadra di Deschamps e poi, con una certa regolarità adesso, rimane nella metà campo della Francia.

21' Sempre e solo Lewandowski per la Polonia: pallone catturato dall'attaccante del Barcellona, sinistro dai 25 metri che esce fuori di poco con Lloris che sembrava, comunque, sulla traiettoria.

16' S'accentra e conclude Dembelé: sinistro però debole e pure centrale, blocca senza problemi Szczesny.

15' Rispetto all'ultima partita contro l'Argentina, non è cambiato l'atteggiamento della Polonia che ancora oggi, contro la Francia, attende e lascia il solo Lewandowski lì davanti a cercare di tenere su qualche pallone.

11' Francia padrona del campo. Ancora Mbappé, di nuovo in mezzo, sul secondo palo c'è Dembelé che però cincischia e non e la sua conclusione viene respinta.

9' S'accende Mbappé, che arriva sul fondo a sinistra e mette in mezzo, Giroud non ci crede e non attacca la sfera. Bereszynski mette in angolo.

5' Azione della Polonia a destra, cross di Szymanski che però Lloris legge bene e blocca.

4' La squadra di Deschamps è partita a mille: calcio d'angolo, Varane salta più in alto di tutti, ma non trova lo specchio della porta. Sfera alta.

1' Subito Francia: punizione di Griezmann però troppo lunga che non trova nessuno sul secondo palo.

1' Iniziata la partita.

Squadre in campo, tutto pronto per Francia-Polonia.

Francia-Polonia, le formazioni ufficiali

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris, Koundè, Varane, Upamecano, T.Hernandez; Rabiot, Tchouaméni; Dembelè, Griezmann, Mbappè; Giroud.

POLONIA (3-4-2-1): Szczesny; Bereszynski, Glik, Kiwior; Cash, Szymanski, Krychowiak, Frankowski; Zielinski, Kaminski; Lewandowski.

Dove vedere Francia-Polonia in diretta tv e in streaming

Francia-Polonia è in programma domenica alle 16:00 all’Al-Thumama Stadium di Doha. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1 (canale numero 1 e 501 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in streaming su RaiPlay. Per assistere alla partita da smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basterà accedere al sito. Diretta testuale su IlMessaggero.it