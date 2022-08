Dopo il pareggio contro la Roma (1-1), la Juventus torna a giocare all'Allianz Stadium per sfidare lo Spezia nel turno infrasettimanale valido per la 4ª giornata di Serie A. I bianconeri sono reduci da due pareggi consecutivi e cercano la seconda vittoria stagionale per rimanere agganciati alla vetta. "Abbiamo regalato quattro punti contro Sampdoria e Roma, ora dobbiamo assolutamente vincere", ha tuonano Allegri. Lo Spezia viene dal pareggio contro il Sassuolo che è valso il quarto punto in campionato, riuscendo a migliorare l'inizio della stagione 20/21 e 21/22. Nell'ultima partita contro l'Inter, i liguri hanno sofferto eccessivamente il divario tecnico: c'è attesa per una reazione nella gara di quest'oggi. Match in programma alle ore 20:45, di seguito le formazioni ufficiali e le ultime in attesa del calcio d'inizio

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Gatti, Bremer, De Sciglio; Rabiot, Locatelli, Miretti; Cuadrado, Vlahovic, Kean.



SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Nikolaou, Kiwior, Hristov; Holm, Kovalenko, Bourabia, S. Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola.

🦅 Le undici Aquile scelte da mister Gotti per #JuventusSpezia pic.twitter.com/gJ8QRDhtKo — Spezia Calcio (@acspezia) August 31, 2022

Juventus-Spezia è in programma alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino. L'incontro sarà visibile in diretta sui canali DAZN e in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.