Diretta Lazio-Galatasaray 0-0, Immobile si divora il gol del vantaggio. Entrano Luis Alberto e Cataldi

La Lazio è già certa del passaggio del turno, ma stasera, la squadra di Sarri, contro la formazione di Terim, si gioca il primo posto nel girone. Che vale, e anche tanto: a livello economico 2,3 milioni di euro. Ma soprattutto l'approdo diretto agli ottavi di finale. Mica male. Ecco perché il tecnico manderà in campo la miglior Lazio possibile, con Immobile che dovrebbe agire davanti con ai suoi fianchi Zaccagni da un lato e Pedro dall'altro.

SECONDO TEMPO

87' - Ultime sostituzioni per Terim: fuori Kutlu, dentro Luyindama

86' - Luis Alberto non riesce a colpire Muslera e batterlo: ottimo lavoro comunque della Lazio con i suoi interpreti offensivi

83' - Giallo anche per Kilinc nel Galatasaray

77' - Fallo di Bayram su Milinkovic, giallo per il giocatore dei turchi e punizione per la Lazio. Lo schema sul calcio piazzato di Luis Alberto non riesce ai biancocelesti

72' - Doppio cambio per Sarri, dentro Cataldi e Luis Alberto, fuori Leiva e Basic

71' - Lazio vicina al vantaggio con Immobile che spreca e manda in angolo una palla interessante arrivata da Acerbi

69' - Altro cambio per il Galatasaray: fuori Diagne, dentro Bayram

63' - Girandola di cambi per i due allenatori: Sarri sceglie Lazzari e Felipe Anderson per Hysaj e Pedro. Terim punta su Kilinc e Morutan per Babel e Feghouli

60' - Ci prova anche il Galatasaray, Hysaj riesce ad anticipare Diagne, ostacolando il suo colpo di testa. Rimessa di Strakosha

58' - Bella azione della Lazio che però non riesce a concludere in porta. Zaccagni crossa un cioccolatino in area per la testa di Milinkovic, la sponda del serbo non trova nessuno

56' - Tentativo di Basic dalla distanza, il tiro del croato finisce di molto al lato della porta difesa da Muslera

46' - Ripresa la gara dell'Olimpico, nessun cambio per i due allenatori

PRIMO TEMPO

46' - Finisce un primo tempo spento per lunghi tratti. Zaccagni crea qualche pericolo, Immobile non capitalizza. Palo direttamente da calcio d'angolo per gli ospiti

45' - L'arbitro assegna un minuto di recupero

44' - Zaccagni sfonda sulla sinistra, il pallone arriva a Immobile al centro dell'area. Il bomber di Sarri, però, colpisce male con il mancino; la sfera termina lontano dalla porta

42' - Il Galatasaray si ferma al palo! Van Aanholt tenta il gol olimpico, direttamente da calcio d'angolo, ma colpisce il legno, dopo una strana carambola

40' - Milinkovic-Savic ci prova su punizione e con un tiro dalla distanza. Entrambi i tentativi vengono ribattuti

37' - Zaccagni passa sulla sinistra, ma fallisce l'assist per Immobile. La partita prosegue su ritmi bassi

34' - Si rivede in avanti anche il Galatasaray. Il cross dalla destra viene chiuso da Acerbi, ben posizionato

20' - Pedro si libera e prova il mancino dalla distanza. Il pallone termina lontano dalla porta del Galatasaray

17' - Giallo anche tra le fila del Galatasaray: Akturkoglu punito con l'ammonizione, ma la Lazio non sfrutta la punizione

15' - Buona trama della Lazio: il cross di Milinkovic-Savic viene ribattuto in calcio d'angolo

10' - La Lazio perde una brutta palla a centrocampo, Luiz Felipe interviene in ritardo su un avversario e viene ammonito

1' - Tutto pronto all'Olimpico per la gara che decide il primo e il secondo posto del Girone E di Europa League: con una vittoria i biancocelesti arrivano direttamente ai quarti, altrimenti dovranno vedersela contro una delle squadre retrocesse dalla Champions

Lazio-Galatasaray, le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

GALATASARAY (4-3-3): Muslera; Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt; Babel, Antayali, Kutlu; Feghouli, Diagne, Akturkoglu. All. Terim

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Il match tra Lazio e Galatasaray, con fischio d’inizio alle ore 21 allo stadio Olimpico, sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, e Dazn. In streaming, inoltre, la gara di stasera, sarà possibile seguirla tramite l'applicazione Sky Go, oppure anche con il servizio offerto da Now Tv, che permette di acquistare dei pacchetti giornalieri, settimanali, e mensili, di Sky. Inoltre, in streaming, sarà possibile seguirla anche su Dazn.