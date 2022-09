Dopo la vittoria della Conference League, la Roma inizia un nuovo percorso europeo. Nel gruppo C dell'Europa League, i giallorossi affronteranno Ludogorets, Helsinki e Real Betis: il primo passo sarà la sfida di stasera a Razgrad. Con sette gare giocate e 19 punti in classifica, il Ludogorets è secondo nel campionato bulgaro ad una sola lunghezza dal vertice. Le aquile hanno passato i preliminari di Europa League all'ultimo respiro e si candidano a sorpresa del girone. Sfida inedita in competizioni Uefa. Gli uomini di Mourinho dovranno riprendersi da doloroso K.O. in campionato contro l'Udinese (4-0), e puntano ad iniziare al meglio un torneo inserito tra gli obiettivi stagionali. Le statistiche sorridono: la Roma è andata in gol in tutte le ultime 27 partite in competizioni europee: è la striscia aperta di match in rete più lunga per una singola squadra. Per Dybala sarà l'esordio assoluto in Europa League, con lui Pellegrini e Belotti in attacco.

43' La Roma in attacco fatica a trovare varchi

37' Ammonito Cafumana per fallo a centrocampo su Dybala

36' Tiro aereo di Pellegrini su passaggio di Dybala: alta

35' Dalla bandierina il colpo di testa di Mancini si stampa sul palo. Ancora 0-0

35' Roma ancora pericolosa sul corner, il tiro di Pellegrini viene respinto dal portiere avversario in angolo

34' Schema Dybala-Cristante-Pellegrini con tiro del capitano da distanza ravvicinata: deviazione in angolo

34' Dybala conquista punizione nei pressi del vertice dentro dell'area di rigore avversaria

32' Cross teso, dalla fascia destra, di Cicinho, Svilar respinge con i pugni

28' Ora il Ludogorets cerca di guadagnare campo: poche occasioni e nessun pericolo per Svilar

23' Calcio d'angolo per la Roma, Dybala riceve palla ma perde il tempo dell'azione e non riesce a tirare in porta. Dagli sviluppi un cross della Joya è troppo alto per la testa di Smalling

18' Fallo di Cristante su Cauly a centrocampo. Avvertimento per il mediano giallorosso

15' Palleggio della Roma

12' Tiro di Pellegrini da fuori area, posizione centrale: bloccata da Padt. Centrale.

8' Verdon colpisce il piede di Pellegrini nella propria area di rigore: nessun fischio

4' Prima ocasione da gol: Despodov scatta sulla sinistra e tira in diagonale. Palla sul fondo, Tekpetey non arriva a deviare il pallone in rete sul secondo palo

3' Ludogorets in attacco, Macini spazza via, Cristante intercetta con un braccio ma l'arbitro fa proseguire

2' Cross di Pellegrini, Cristante la spizza di testa: sul fondo

1' Primo calcio d'angolo guadagnato da Zalewski

0' Calcio d'inizio. Roma in divisa bianca, Ludogorets in verde. Calcio d'inizio affidato agli ospiti

Ore 18:30 15 minuti al calcio d'inizio

Ore 17:40 la Roma è arrivata allo stadio

Ufficiale anche la formazione del Ludogorets: (4-3-3): Padt; Cicinho, Verdon, Witry, Nedyalkov; Cauly, Piotrowski, Cafumana; Tekpetey, Thiago, Despodov

Ore 17:30 Ufficiale la formazione della Roma: (3-4-2-1) Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Belotti.

Le formazioni ufficiali

LUDOGORETS (4-3-3) Padt; Cicinho, Verdon, Witry, Nedyalkov; Cauly, Piotrowski, Cafumana; Tekpetey, Thiago, Despodov.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Belotti

Dove vedere Ludogorets-Roma

La gara fra Ludogorets e Roma sarà visibile sia in streaming su Dazn che da Sky. Nel primo caso gli utenti potranno gustarsi l'incontro anche sulle smart tv di ultima generazione abilitate ad eseguire l'applicazione ufficiale. In alternativa è possibile utilizzare una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o un dispositivo Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o simili. Sul sito di Dazn, o sull'applicazione per iOS e Android, la sfida sarà visibile in streaming su pc, tablet o smartphone. Gli abbonati Sky potranno seguire il match in tv sul canale Sky Sport Uno e su Sky Go. La diretta testuale sarà presente sul sito del Messaggero in questa pagina.