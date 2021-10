Ci arriva da prima in classifica l'Atalanta a Manchester. E ci arriva con la consapevolezza di essere in grado di poter fare male a uno United non certamente in forma. Solskjaer è sulla graticola e Gasperini spera di dare lo scossone decisivo alla panchina del norvegese. Nel tempio dell'Old Trafford la Dea cerca il colpo. Per restare in vetta. E per sognare ancora.

C'è Ronaldo, mentre Pogba è in panchina. I nerazurri si affidano a Ilicic e Muriel lì davanti.

SEGUI LA DIRETTA DI MANCHESTER UNITED-ATALANTA

PRIMO TEMPO

24' Inizia a salire la pressione del Manchester United: la squadra di Solskjaer ha alzato i ritmi del motore. Ma al momento la difesa atalantina si difende bene.

20' Ronaldo se ne va a destra, mette sul secondo palo, Fred stoppa e prova col mancino. Musso è attento e alza sopra la traversa.

15' GOL ATALANTA: Passa l'Atalanta. E lo fa dopo una ripartenza incredibile. Muriel in profondita, s'appoggia su Ilicic, che inventa per Zappacosta che mette in mezzo per Pasalic. Mancino da due passi e la Dea è avanti.

10' Bruno Fernandes scambia con Ronaldo e cerca la conclusione. Demiral smorza il tiro del primo portoghese. E Musso blocca.

8' Dopo un inizio timido, la squadra di Gasperini inizia ad attaccare alto il Manchester United.

3' Rashford tutto solo davanti a Musso manda a lato. Ma era in fuorigioco l'inglese. Tutto inutile.

1' Iniziata la partita all'Old Trafford. Il primo pallone lo muove la squadra di casa.

Manchester United-Atalanta, le formazioni ufficiali

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): de Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Cristiano Ronaldo. All. Solskjaer

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Demiral, de Roon, Palomino; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Ilicic, Muriel. All. Gasperini

Dove vederla in tv e diretta streaming

Manchester United-Atalanta dell'Old Trafford di mercoledì 20 ottobre alle 21 verrà trasmessa in diretta tv su Sky. I canali di riferimento sui quali sarà possibile seguire il match sono Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). In streaming invece sarà possibile seguirla tramite l'applicazione Sky Go, che permette agli abbonati di seguire i match live tramite i propri dispositivi mobili, o anche su Now Tv, il servizio esterno di Sky che permette, sempre tramite un abbonamento, di acquistare dei pass giornalieri, settimanali e anche mensili per accedere ai contenuti della tv satellitare.