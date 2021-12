Una notte da Milan. Una notte per cuore forti. Dopo le prime quattro partite del girone, nessuno si aspettava che la squadra di Pioli potesse essere ancora in gioco all'ultimo turno. E invece è così: anche se i rossoneri non sono del tutto padroni del proprio destino. Intanto devono battere la squadra di Klopp, che si presenterà a Milano con molti giovani perché sicura del primo posto del girone. E poi l'Atletico Madrid non dovrà perdere in trasferta sul campo del Porto. Un doppio risultato per andare avanti in Champions League. Rimane difficile, ma non impossibile per questa squadra che due settimane fa ha fatto un vero e proprio colpaccio a Madrid contro la truppa di Simeone: l'eroe di quella serata, Messias, sarà in campo dal primo minuto. Si parte alle 21.

SEGUI LA DIRETTA DI MILAN-LIVERPOOL

PRIMO TEMPO

19' - Brivido per il Milan: Tomori salva i rossoneri e spedisce la palla in calcio d'angolo. Primo corner per la squadra di Klopp

11' - Kessié in profondità per Brahim Diaz, la palla del centrocampista del Milan è troppo lunga per lo spagnolo

7' - Tomori ci prova di testa da sviluppo di calcio d'angolo calciato da Messias, Alisson attento

1' - Tutto pronto a San Siro per la gara stellare del Milan contro il Liverpool

Milan-Liverpool, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Messias, Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All. Pioli

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Williams, Philipps, Konate, Tsimikas; Morton, Oxlade-Chamberlain; Minamino, Mane, Salah; Origi. All. Klopp

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Il calcio d'inizio a San Siro è alle 21.00. Sarà possibile seguire in diretta tv Milan-Liverpool su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (252). La sfida sarà inoltre visibile anche in chiaro su Canale 5. Sarà possibile vedere la partita anche in streaming, grazie al servizio Sky Go dedicato agli abbonati Sky. Sempre in streaming, infine, c'è anche la possibilità di seguire Milan-Liverpool su Mediaset Infinity +.