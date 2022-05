Diretta Sassuolo-Milan 0-3: Kessie firma il terzo gol, ancora un assist per Leao (il terzo)

È l'ultima giornata di campionato e il Milan si gioca lo scudetto a Reggio Emilia, contro il Sassuolo. Per diventare campioni d'Italia basta un pareggio. I rossoneri, infatti, è in svantaggio negli scontri diretti, quindi anche in caso di arrivo a pari punti il titolo verrà assegnato ai rossoneri. In palio, oltre alla vittoria del campionato, anche un posto in prima fascia al sorteggio della prossima Champions League.

36' GOL - Kessie segna il terzo gol dopo l'assit (il terzo nella partita) di Leao. Il protagonista di questa partita.

33' GOL - Raddoppio di Giroud, dopo una grande progressione di Leao che gli regala l'assist.

30' - Dopo i primi trenta minuti in apnea, il Sassuolo esce dalla propria area di rigore e cerca di essere pericoloso in attacco.

TIME OUT - Fa caldo a Reggio Emilia, le squadre si abbeverano

21' - Il Milan è tutto nella metà campo del Sassuolo. Tonali prova il tiro dalla distanza, Consigli si supera.

16' GOL - Giroud sblocca la partita su assit di Leao. Un gol che può valere lo scudetto

8' - Altra clamorosa opportunità per Leao, che dentro l'area di rigore si fa murare.

7' - Grande occasione per Giroud, Consigli risponde.

PARTITA INIZIATA

Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Müldür, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Henrique, Lopez, Frattesi; Berardi, Scamacca, Raspadori. A disp.: Pegolo, Satalino; Chiricheș, Peluso, Rogério, Tressoldi; Đuričić, Magnanelli, Traorè; Ceide, Ciervo, Defrel. All.: Dionisi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunić, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Romagnoli; Bakayoko, Bennacer, Díaz, Messias; Ibrahimović, Rebić. All.: Pioli.

