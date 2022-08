Diretta Milan-Udinese dalle 18,30: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Riparte da San Siro il Milan Campione d'Italia. Riparte con il tricolore sul petto e con il compito assai difficile di riprenderselo. La squadra di Pioli debutta in campionato contro l'Udinese che lo scorso campionato è riuscita per due volte a fermare la corsa dei rossoneri con un doppio pareggio conquistato nel doppio confronto. Insomma, non è un debutto soft per chi ha trionfato la scorsa stagione, anche se i bianconeri hanno cambiato allenatore, prendendo Sottil, e sicuramente sono meno pronti rispetto a una squadra che ha fatto pochi innesti ma di sicuro valore. Dovrebbe esserci anche Tonali in mezzo al campo per Pioli dopo il problema muscolare della scorsa settimana che ha messo tutti in apprensione. Mentre dall'altro lato, i friulani, dovrebbero scendere in campo con il solito 3-5-2.

Milan-Udinese, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Krunic, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Rebic.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Nuytinck, Becao, Perez; Soppy, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success.

Dove vedere Milan-Udinese in diretta tv e in streaming

Milan-Udinese, in programma oggi a San Siro a partire dalle 18,30, sarà possibile seguilra in diretta e in esclusiva su DAZN: basterà scaricare l'app su una moderna Smart TV o su Android TV, grazie a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.