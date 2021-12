Live Real Madrid-Inter 1-0 Sinistro di Kroos buca Handanovic

Sicura del passaggio del turno, l'Inter di Simone Inzaghi si presenta a Madrid per assaltare il primo posto nel girone. "Basterà" battere la squadra di Ancelotti, ai nerazzurri, per chiudere davanti a tutti. E la sensazione, comunque, è che questa squadra, in questo momento, abbia nelle corde il colpaccio. Il momento di forma è straordinario - anche per i Blancos, a dire il vero - e allora pensare in grande non costa nulla. Soprattutto dopo la prova di forza dell'Olimpico contro la Roma. L'ex tecnico della Lazio manderà in campo i migliori: ci crede, Simone, alla possibilità di tornare a casa con una vittoria di prestigio. E avrà anche un pensiero in meno, visto che tra i madrileni non ci sarà Benzema. Fischio d'inizio alle 21.

SECONDO TEMPO

55' Giallo per D'Ambrosio, è il primo della partita. Fallo tattico a fermare Vinicius.

48' Palla gol enorme per l'Inter, che capita sul destro di Barella, liberato davanti a Courtois dal velo di Lautaro: spara alto, però, il centrocampista di Inzaghi da dentro l'area.

46' Ricominciata la partita al Bernabeu. Subito un cambio per Inzaghi: fuori Dumfries, dentro Dimarco

PRIMO TEMPO

46' Finisce qui la prima parte di gara. Al momento decide Kroos.

45' Palo di Rodrygo, pescato da solo al limite. Handanovic non ci sarebbe mai potuto arrivare.

37' Jovic da solo davanti ad Handanovic: ci prova col sinistro il serbo, ma non centra lo specchio della porta.

35' Continua pressione dell'Inter, che colleziona il terzo angolo di fila.

31' Angolo di Calhanoglu, Perisic anticipa tutti sul primo palo, palo esterno.

25' Perisic mette dentro, palla che arriva sul secondo palo dove c'è Dzeko, che anticipa anche Dumfries e gira di testa: Courtois blocca.

21' Sinistro al volo di Lautaro. Palla alta. Ma l'Inter c'è, ha assorbito il colpo, ed è tornata ad attaccare.

17' GOL REAL MADRID: l'Inter gioca, meglio, ma passa la squadra di Ancelotti. Azione che parte dalla destra, e la sfera arriva al limite, sui piedi di Kroos: sinistro precisissimo, in diagonale, che fulmina Handanovic.

12' Grande azione dell'Inter, che dopo il cross di Dumfries porta alla conclusione di Perisic, a colpo sicuro. Carvajal respinge, casualmente, con il tacco.

7' Ancora Brozovic, col mancino: pallone di poco alto sopra la traversa.

4' Destro dal milite di Brozovic, respinto da Militao.

2' Vinicius ci prova subito col destro. A giro. Palla di poco fuori.

Le squadre stanno entrando in campo. Tra pochi minuti sarà Real Madrid-Inter

Real Madrid-Inter, le formazioni ufficiali

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Jovic, Vinicius Jr. All. Ancelotti

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, D'Ambrosio; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; L. Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

