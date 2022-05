Live Conference League, Roma-Feyenoord 0-0 ​Giocata di Zaniolo e Karsdorp non trova Pellegrini

Roma-Feyenoord, sale l'attesa per la finale di Conference league. Stasera le due squadre si affronteranno all'Arena Kombetare. La Roma torna a giocarsi un trofeo internazionale a distanza di 31 anni. Tirana invasa da romanisti e pesanti scontri tra tifoserie la notte scorsa con un bilancio di 30 feriti, 20 agenti delle forze dell'ordine, tre italiani, quattro olandesi e tre albanesi. Rimpatrio immediato per 48 sostenitori della "magica". Roma blindata in previsione dei festeggiamenti.

«È una grande gioia partecipare a una finale. Siamo convinti che la Roma possa crescere ancora e arrivare presto ai massimi livelli». Lo ha detto, secondo quanto si apprende da fonti Uefa, il presidente della Roma Dan Friedkin (persona poco propensa a parlare in pubblico) alla cena di Gala dell'Uefa stessa di ieri sera a Tirana. Vi hanno preso parte, in una sala del Teatro dell'Opera, 250 invitati.

PRIMO TEMPO

7' Giocata di Zaniolo, poi un rimpallo libera Karsdorp che la mette in mezzo di prima: Pellegrini non ci arriva. Ma La Roma sebra essersi ripresa dall'avvio così.

4' Avvio forte degli olandesi. La Roma non appare molto tranquilla in questa prima parte. La squadra di Slot invece è carica. E attacca con convinzione.

2' Subito ritmi altissimi, soprattutto quelli del Feyenoord, che hanno fatto subito capire come hanno impostato la partita.

1' Iniziata la finale a Tirana. Tensione altissima.

Roma-Feyenoord, le ultime notizie

La notte della Roma, quella che potrebbe regalare ai giallorossi un trofeo internazionale. La squadra di Mourinho affronta il Feyenoord a Tirana nell'ultimo atto della Conference League. Una partita che vale una stagione. Ed è soprattutto un momento che tutti i tifosi giallorossi aspettano da tempo: vivere certe emozioni non capita tutti i giorni, ecco perché la capitale albanese è stata invasa dai romani, che sognano un rientro con la Coppa. All'Olimpico ci sarà il maxischermo organizzato dalla società: altri 50mila per vivere una notte tutti insieme. Formazioni: Mou ha deciso: Mkhitaryan in campo dal primo minuto in mezzo al campo con Zaniolo sulla prima linea al fianco di Abraham. Dietro non ci sono mai stati dubbi. Si parte alle 21.

Segui la diretta di Roma-Feyenoord

Roma-Feyenoord, le formazioni ufficiali

ROMA (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho

FEYENOORD (4-2-1-3): Marciano, Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Kokcu, Aursnes; Til; Nelson, Dessers, Sinisterra. All. Slot

Arbitro: Kovacs

Dove vedere la partita in diretta tv e in streamig

L'appuntamento è fissato per questa sera, mercoldì 25 maggio, alle 21. La partita tra Roma e Feyenoord, valida per la finale di Conference League, sarà trasmessa in diretta da Sky Sport. La piattaforma satellitare sarà collegata per raccontare l'evento clou della serata per gli abbonati attraverso i canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (numero 203), Sky Sport (numero 251) e Sky Sport 4K. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Gentile e Beppe Bergomi. La partita ovviamente sarà trasmessa anche da Dazn. Per chi non ha un abbonamento, Sky ha deciso di trasmettere anche in chiaro la finale di Tirana: dalle 19,30 partirà il collegamento con TV8, al tasto 8 del telecomando. In streaming gratis in questo caso la partita si potrà vedere collegandosi al sito TV8.it. La diretta testuale la potrete seguire su IlMessaggero.it