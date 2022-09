La Roma di Josè Mourinho torna in campo per l'Europa League. Nella seconda giornata della fase a gironi ospita l'Helsinki all'Olimpico. Contro la squadra più titolata della Finlandia, i giallorossi sono chiamati nel match d'esordio in Bulgaria contro il Ludogorets. Torna Zaniolo dal primo minuto: «Non so se avrà i 90' ma sono sicuro che giocherà ad un livello alto».

Le formazioni ufficiali

AS Roma (4-2-3-1) : Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Matic; Zaniolo, Pellegrini, Spinazzola; Belotti. All.: Mourinho.

Helsinki (3-4-3) : Pericolo; Raitala, Tenho, Hoskonen; Browne, Vaananen, Lingman, Hetemaj; Hostikka, Abubakari, Soiri. Tutto. Koskela.

La gara tra Roma ed Helsinki sarà visibile in diretta a partire dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e DAZN. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.