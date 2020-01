Va in scena questo pomeriggio alle 18 il derby di Roma, la partita che un'intera città attende per mesi e che spesso vale tutta una stagione per le compagini impegnate in campo. Roma e Lazio, tuttavia, quest'anno sono protagoniste assolute anche in classifica, con i giallorossi quarti in graduatoria a quota 38 ed i biancocelesti al momento in lotta addirittura per lo scudetto, con 6 punti di ritardo dalla Juventus ma una partita giocata in meno rispetto agli attuali primi della classe.

La Roma ha già ospitato la Lazio ben 75 volte nella storia della serie A a girone unico, con un bilancio che parla decisamente a favore dei giallorossi: 29 vittorie contro 14, ben 32 i pareggi. Da notare infine che la Lazio viene da un'impressionante striscia di 11 vittorie consecutive in campionato.

LE FORMAZIONI

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Veretuot, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko ALL.: Fonseca.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S.Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. ALL.: S.Inzaghi.

CLASSIFICA

