Tocca alla Roma. La squadra di José Mourinho chiude gli ottavi di Coppa Italia facendo il suo debutto stagionale nella competizione ospitando all'Olimpico il Lecce. Per i giallorossi tutti dentro gli ultimi acquisti Maitland-Niles e Oliveira, Cristante dal 1' e Abraham a guidare l'attacco. I salentini arrivano a questo appuntamento dopo aver eliminato prima il Parma e poi una squadra di Serie A, lo Spezia. Mister Baroni cerca l'impresa con Listowski, Olivieri e Di Mariano in attacco. Bleve tra i pali. La vincente affronterà l'Inter.

Segui la diretta di Roma-Lecce.

📊 Bruno Conti ha giocato ben 64 partite in Coppa Italia con la maglia della Roma 👏



Ma non è il giallorosso con più presenze.

📑 Ecco la Top 10 https://t.co/9mrU93q1Bm#ASRoma pic.twitter.com/hLngy9IGPa — AS Roma (@OfficialASRoma) January 20, 2022

45' L'arbitro assegna 2' di recupero.

39' IL PAREGGIO DELLA ROMA! Kumbulla, su corner, anticipa gli avversari e con un colpo di testa ravvicinato trova il gol dell'1-1.

27' Miracolo di Gabriel! Il portiere ospite, subentrato all'infortunato Bleve, salva il risultato deviando con la punta delle dita la conclusione di Felix.

17' GOL DEL LECCE! Calcio d'angolo, Calabresi stacca più in alto di tutti e di testa supera Rui Patricio.

10' Ancora padroni di casa in avanti: Veretout si ritrova a tu per tu con Bleve ma spreca tutto spedendo alto sopra la traversa.

5' Subito Roma pericolosa: bello scambio tutta di prima ma Abraham viene anticipato sul più bello dall'intervento puntuale di Calabresi.

1' È iniziata la partita!

Benvenuti allo Stadio Olimpico di Roma. Sta per cominciare l'ottavo di Coppa Italia tra Roma e Lecce: fischio d'inizio del match alle 21:00.

Primo tempo

Roma-Lecce, le formazioni ufficiali

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Maitland-Niles; Cristante, Veretout; Carles Perez, Sergio Oliveira, Felix; Abraham. A disp.: Fuzato, Boer, Ndiaye, Vina, Keramitsis, Oliveras, Mkhitaryan, Zalewski, Bove, Zaniolo, Shomurodov, Voelkerling. All.: Mourinho

LECCE (4-3-3): Bleve (20' Gabriel); Gendrey, Calabresi, Dermaku, Barreca; Helgason, Blin, Gargiulo; Listowski, Olivieri, Di Mariano. A disp.: Samooja, Vera, Lucioni, Coda, Bjorkengren, Farago’, Gallo, Strefezza, Hasic, Majer, Hjulmand. All.: Baroni.

ARBITRO: Volpi di Arezzo (Saccenti e Scatragli)

MARCATORI: 39' Kumbulla (R), 17' Calabresi (L)

ESPULSI:

AMMONITI: Felix (R), Listowski, Helgason, Di Mariano (L)

RECUPERO:

Dove vederla in tv e diretta streaming

La sfida di Coppa Italia Roma-Lecce, in programma alle 21.00 allo stadio Olimpico di Roma, sarà visibile in esclusiva su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Inoltre la diretta testuale del match sarà disponibile sul sito web de IlMessaggero.it.